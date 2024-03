Die Woche in Bonn Schutzhelme auf, wir packen mit an

Ist Ihnen auch so frühlingshaft zumute, bei all den Krokussen und Kranichen, die auf Schönwetter machen? Warum es die Evolution nicht geschafft hat, die Magnolien erst nach den Eisheiligen blühen zu lassen, erschließt sich mir zwar nicht, aber im Moment sehen sie nahezu angeberisch prall und strotzend aus. Wie die Influencer unter den Frühblühern, immer in Pose, immer bereit für das beste Foto. Bis zum nächsten Nachtfrost.