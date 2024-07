Die Woche in Bonn Touristische Attraktionen für gestrandete Bahnreisende

Wie, Sie haben keinen Termin? Dann können Sie diese Kolumne leider nicht lesen. Mindestens acht Wochen vorher hätten Sie sich anmelden müssen, sonst gibt es in Bonn weder Reisepässe, noch Personalausweise noch Notizen über das, was die Woche so los war. Sie können hier nicht einfach so reinspazieren, schließlich ist das hier nicht das Bürgeramt von Königswinter oder einer anderen offenbar nicht ausgelasteten Kommune. Wir brauchen hier mindestes 4,5 neue Stellen, um die Anfragen der Lesewilligen bewältigen zu können.