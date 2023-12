Worte von Stadtdechant und Superintendent „Die Wohnungsnot in unseren Städten ist dramatisch“

Superintendent Dietmar Pistorius: Jedenfalls wären unsere Krippenspiele ärmer ohne die „Herbergssuche“, die ja in der Bibel so gar nicht vorkommt. Der Kern der Geschichte ist aber der, dass Gott „bei den Menschen wohnen“ will, die Menschen ihn aber nicht aufnehmen. Wenn ich mir ausmale, wie eine Welt aussehen würde, in der Gott bei den Menschen wohnt, dann ahne ich, dass es eine Welt ohne „Leid und Geschrei und Schmerz“ sein wird, in der Gott abwischen wird „alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein“. So jedenfalls beschreibt es der Seher Johannes am Ende der Bibel.