Notfall-Übung in der Nacht : Diebe stehlen Ausrüstung bei Feuerwehr-Übung in Bonn

Diebe stehlen Ausrüstung bei Feuerwehr-Übung in Bonn

Notfall-Übung in der Nacht

Die Feuerwehr Bonn übte in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken den Ernstfall. Foto: Matthias Kehrein

Bonn In der Nacht auf Freitag übten die Stadtwerke und die Feuerwehr Bonn den Härtefall. Das Szenario: der Ausbruch eines Feuers in der Bahn. Während der Übung wurde Ausrüstung gestohlen.

Es ist eng, es ist dunkel, es ist lebensgefährlich: Wenn es in einem U-Bahn-Tunnel brennt, steht die Feuerwehr vor besonderen Herausforderungen. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, hat die Bonner Feuerwehr ein solchen Szenario in der Nacht auf Freitag geübt. Unter realistischen Bedingungen löschten sie brennende Straßenbahnwaggons und retteten Menschen von den Haltestellen. Ärgerlich für die Retter: Unbekannte haben ein teures Gerät aus einem abgestellten Feuerwehrauto gestohlen.

Die insgesamt drei Übungen, die kurz nach Mitternacht begannen und gegen 4 Uhr beendet waren, fanden sowohl auf freier Strecke am Masurenweg/Riesengebirgsstraße in Bonn-Tannenbusch, als auch in den U-Bahn-Tunneln unter dem Bundeskanzlerplatz/B9 und der Abstellanlage unter der Stadthalle Bad Godesberg statt.