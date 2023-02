Diebstähle in Bonn : 23-Jähriger landet nach wiederholtem Ladendiebstahl in U-Haft

Die Polizei hat einen Ladendieb festgenommen, der mehrfach im Galeria Kaufhof aufgefallen war. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Gleich drei Mal hat ein mutmaßlicher Ladendieb im Kaufhof in Bonn am Samstag hochwertige Kleidung entwendet. Bei seinem letzten Diebstahl wurde er aber gestellt - und landete prompt in Untersuchungshaft.



Von Christine Bähr

Nachdem er an einem Tag drei Mal bei Diebstählen beobachtet wurde, sitzt ein 23-Jähriger aus Bonn nun in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Ladendieb habe am Samstag im Kaufhof in der Bonner Innenstadt hochwertige Kleidungsstücke im Wert von 2000 Euro gestohlen, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit.

Am Vormittag und am Nachmittag habe er zunächst noch vor den Ladendetektiven fliehen können; bei seinem letzten Diebstahl um 19.10 Uhr habe man den Mann aber gestellt und dann vor Ort festhalten können.