Diebstahl am Hauptbahnhof : Bonner Polizei fahndet mit Foto nach Handydieb

Diebstahl am Hauptbahnhof

Bonn Die Bundespolizei fahndet nach einem Mann, der am 4. Oktober 2022 im Bonner Hauptbahnhof das Handy einer 22-Jährigen gestohlen haben soll.

Die Bundespolizei fahndet nach einem Mann, der am 4. Oktober 2022 im Bonner Hauptbahnhof ein Handy gestohlen haben soll. Eine 22-Jährige erstattete auf der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Strafanzeige. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen ermittelten die Einsatzkräfte, dass die Frau ihr Telefon im Bereich der Fahrkartenautomaten in der Haupthalle des Hauptbahnhofs liegen ließ und ein Unbekannter dieses einsteckte.