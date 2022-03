Aufregung bei Hinterbliebenen : Diebstahl und Zerstörung auf dem Südfriedhof

Auf dem Bonner Südfriedhof häufen sich die Fälle von Diebstahl und Vandalismus. Foto: Benjamin Westhoff

Dottendorf Auf dem Bonner Südfriedhof sind Grableuchten und Pflanzen gestohlen worden. Auf Facebook äußern sich viele Hinterbliebene.



Von Gabriele Immenkeppel

Margarete D. ist fassungslos. Erst vor einer Woche hat sie die ersten Frühlingsblüher auf das Grab ihres Mannes auf dem Südfriedhof gepflanzt und eine Kerze entzündet. Jetzt klafft dort, wo die Laterne im Boden verankert war, nur noch ein großes Loch. „Wie kann man nur so etwas tun?“, fragt sie mit brüchiger Stimme. „So viel Gewinn kann man mit dem Metall doch nicht machen.“

Immer mehr Beschwerden über Vandalismus

Tatsächlich gibt es in jüngster Zeit immer mehr Beschwerden über Vandalismus auf dem Südfriedhof. Nachdem in der Vergangenheit hauptsächlich der Nordfriedhof an der Kölnstraße von Diebstahl sowie blinder Zerstörung betroffen war, ist nun offenbar auch die große Ruhestätte zwischen Servatiusstraße und den Bahngleisen Ziel von Dieben.

Eine Erfahrung, die in den vergangenen Tagen andere Hinterbliebene ebenfalls gemacht haben. In einer entsprechenden Facebook-Gruppe berichten viele von ihnen darüber. „Manchen Leuten ist einfach nichts heilig. Wie kann man nur von einem Grab etwas klauen?“, schreibt eine Nutzerin. „Letztes Jahr im Herbst wurde uns auf dem Südfriedhof vom Grab meiner Eltern die Grablaterne samt Betonsockel gestohlen. Ausgebuddelte Pflanzen aus Schalen oder direkt aus der Erde hatten wir auch öfters. Echt unfassbar so was“, schreibt eine andere.

„Das Grab meines Vaters wurde zweimal komplett zerstört. Die Täter sind unbekannt“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Mittlerweile haben sich rund 20 Facebook-Nutzer mit ähnlichen Erfahrungen geäußert.

Fälle von Diebstahl oder Vandalismus sind für Familienangehörige kaum auszuhalten. Der finanzielle Aspekt ist eine Sache, aber „es ist für Hinterbliebene nur schwer zu ertragen, dass Grabstätten geschändet werden“, sagt Margarete D. Dennoch rät die Polizei, in jedem Fall Anzeige zu erstatten. In diesem Jahr gab es bisher eine. „Dabei handelte es sich um einen besonders schweren Fall des Diebstahls“, so Polizeisprecher Simon Rott. Damals, am 27. Januar, war eine schwere Kupferplatte von einem Grabstein gestohlen worden.

Dabei wissen Polizei und Stadt nur allzu genau, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich höher ist. Denn nicht alle Geschädigte haben die Kraft, solche Vorgänge öffentlich zu machen. „Es kann sein, dass sich nicht alle betroffenen Bürger und Bürgerinnen bei der Stadt oder der Polizei melden“, erklärt Lea Hoffmann vom Presseamt auf GA-Anfrage. Derzeit gebe es aus Sicht der Verwaltung nur vereinzelt entsprechende Hinweise. Daher habe man keinen genauen Überblick über alle Fälle. Sie rät Familienangehörigen neben einer entsprechenden Anzeige bei der Polizei, auch den Friedhofsverwalter zu informieren.

Stadtordnungsdienst kontrolliert

„Wenn sich Diebstähle auf einem Friedhof häufen, nimmt der Stadtordnungsdienst diesen Friedhof als Kontrollpunkt auf und fährt ihn im Rahmen der Streifen an“, erklärt Hoffmann. Diese Kontrollen könnten aber angesichts der sehr vielen Kontrollpunkte im Stadtgebiet und bei hohem Einsatzaufkommen nur sporadisch und in kurzen Stichproben erfolgen. „Zudem nimmt die Leitstelle des Stadtordnungsdienstes (☎ 02 28/77-33 33) Hinweise entgegen, wenn Bürgerinnen oder Bürger beobachten, dass sich auf einem Friedhof Personen sonderbar verhalten“, ergänzt sie.