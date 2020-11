Erweiterte Öffnungszeiten : Bürger blockieren Termine im Bonner Dienstleistungszentrum

Bonn Die erweiterten Öffnungszeiten im Bonner Dienstleistungszentrum zeigen positive Wirkung. Allerdings lassen mehr als zehn Prozent der Bürger ihre gebuchten Termine verfallen. Ein Problem für die Stadt Bonn.

Die erweiterten Öffnungszeiten sollen noch bis bis Montag, 30. November, gelten. Bis dahin werden die Bürger im Dienstleistungszentrum von Montag bis Freitag bereits ab 7.30 Uhr bedient. Am Dienstag und Mittwoch ist darüber hinaus bis 16 Uhr geöffnet. „Die Zahl der Kundinnen und Kunden, die ihren Termin nicht wahrnehmen, liegt leider weiterhin beständig über zehn Prozent, in manchen Fachbereichen sogar noch deutlich höher. So gehen uns in einer Woche bis zu 800 Termine verloren, die andere Menschen wiederum gerne in Anspruch nehmen würden“, betonte der zuständige Beigeordnete, Stadtdirektor Wolfgang Fuchs. Er bittet alle Bürger, Termine unbedingt zu stornieren, wenn sie diese nicht mehr benötigen.