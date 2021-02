Dienstleistungszentrum Bonn : Außenstellen ab März einen weiteren Wochentag geöffnet

Bonn Die Außenstellen des städtischen Dienstleistungszentrums in Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg sind ab März auch montags geöffnet. Die Stadt Bonn bietet zudem Online-Terminvergaben für Melde- oder Pass- und Ausweis-Anliegen an.

Darüber hinaus wird der Service der Außenstellen des städtischen Dienstleistungszentrums in den Bezirksrathäusern in Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg ausgeweitet: Ab Montag, 1. März, öffnen die Außenstellen nun auch montags von 8 bis 18 Uhr. An den sonstigen Tagen bleiben die Öffnungszeiten wie gewohnt bestehen (donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr).

Mit dem Montag wächst die Anzahl der Wochentage, an denen die Außenstellen nicht nur vormittags geöffnet sind, auf zwei. Das Angebot scheint gut angenommen zu werden. Wie die Stadt mitteilt, seien seit Freischaltung der Online-Terminvereinbarung am 18. Februar in Beuel bereits 65, in Bad Godesberg 69 und auf dem Hardtberg 59 Termine für den 1. März gebucht worden.