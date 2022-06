„Stadtranderholung“ : Diese Angebote bietet das Sommerferienprogramm für Schüler aus Bonn

Bonn Wenn Kinder und Jugendliche in den Ferien zu Hause bleiben müssen, haben sie die Möglichkeit, bei der Stadtranderholung mitzumachen. Bei einigen Angeboten gibt es noch freie Plätze.

Zum Beispiel im Haus der Frauen-Geschichte (HDFG) an der Wolfstraße. Das Haus bietet verschiedene Workshops für Jugendliche an. In dem Workshop „Insta-Walk – Frauen in Bonn“ sind Jugendliche ab zwölf Jahren mit der Kamera in Bonn unterwegs und suchen Orte, denen bekannte und weniger bekannte Frauen ihren Stempel verpasst haben. Tipps und Tricks gibt ein Bonner Fotograf und Künstler. Die Teilnahme vom 4. bis 8. Juli kostet 50 Euro inklusive Getränke und Obst. In der dritten Ferienwoche, am 12. Und 13. Juli, können Jugendliche dort ab zwölf Jahren entdecken, was Soziale Medien zu bieten haben und wo sie vorsichtig sein sollten. „Social Media Lab“, so heißt das weitere Angebot des HDFG. Die Filmemacherin Vika Gurina steht beratend zur Seite, während sich die Teilnehmenden mit ihren eigenen Smartphones, Kameras, oder Laptops ans Werk machen. Die Teilnahme kostet ebenfalls 50 Euro inklusive Getränke und Obst. Weitere Auskünfte per E-Mail an info@hdfg.de.