Mit 9,7 Millionen Euro : Diese Bahnprojekte fördert die Landesregierung in Bonn und der Region

Bonn Das NRW-Verkehrsministerium fördert die Planungen von drei großen Schienenprojekten in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Der Verkehrsminister will das Angebot im öffentlichen Nahverkehr bis 2030 um 60 Prozent erhöhen.

Das NRW-Verkehrsministerium hat 45 weitere Nahverkehrsprojekte in das Förderprogramm zur Beschleunigung von Eisenbahn- und Stadtbahnplanungen aufgenommen. Von den rund 60 Millionen Euro, die dafür zur Verfügung stehen, sind etwa 9,7 Millionen Euro für Schienenprojekte in der Region gedacht und zwar für den Neubau der Straßenbahnlinie vom Bonner Hauptbahnhof bis in den Stadtbezirk Hardtberg (früher Hardtbergbahn, heute Westbahn , 900.000 Euro), für den Neubau der rechtsrheinischen Stadtbahn von Bonn-Beuel über Niederkassel nach Köln-Godorf (5,2 Millionen) und den zweigleisigen Ausbau der Stadtbahnlinie 18 auf Bornheimer Gebiet (3,5 Millionen).

Mit dem Neubau der Westbahn würden Bonner Ortsteile wie Endenich, Duisdorf und Brüser Berg erstmals ans Straßenbahnnetz angeschlossen. Die neue rechtsrheinische S-Bahnlinie schlösse Niederkassel direkt an die Schiene an. In Bornheim führt die bisherige Eingleisigkeit in manchen Abschnitten zu teils empfindlichen Verspätungen, weil die Bahnen in diesem Streckenabschnitten nicht parallel in beide Fahrtrichtungen fahren können.