Verein der Bonner Heimbrauer Diese Biere liegen im Trend

Passend zur Jahreszeit werden die Heimbrauer zudem zeigen, wie sich selbst der Geschmack von Weihnachten ins Bierglas bringen lässt. „Mit Kaffee, Kakao oder Schokolade. Oder mit Zimt und Nelke“, beschreibt Jäger die Geschmacksvielfalt. Selbst Kürbis (Pumpkin Ale) oder Kekse (American Cookies Ale) kommen in den Kessel. Jäger hat bereits vor Monaten etwas vorbereitet, was er am Samstag ebenfalls von seinen geschmackssicheren Kollegen probieren und beurteilen lassen will: Seit einem Jahr reift in seinem Keller ein ganz besonderes Weihnachtsbier. „Das wird mit der Zeit immer besser“, ist er überzeugt. Mehr will er jedoch nicht verraten. Schließlich lässt man sich nicht von jedem in die Töpfe schauen.