Sigrid Vollstedt schreibt über den Westerwald Diese Bonner Autorin liest an einem ungewöhnlichen Ort

In den 70ern zog sie nach Bonn, um dort zu leben und als Lehrerin zu arbeiten. In den 90er Jahren begann Vollstedt damit, ihre Erfahrungen aus der Gemeinde Bitzen zu Geschichten zu formen. 40 Jahre später kehrte sie in ihr Heimatdorf zurück, behielt aber eine kleine Unterkunft in Endenich. Ihre Rückkehr war mit der Erkenntnis verbunden, dass vier Jahrzehnte urbane Sozialisation den Blick auf ihre Heimat bereichert hatten. „Man weiß viel mehr zu schätzen, was man am Leben auf dem Dorf und in der Dorfgemeinschaft hatte“, findet die 69-Jährige.