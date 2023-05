Blick in die Vergangenheit Diese Erinnerungen haben Bonner Jubilare an ihre Kommunion

Wagenrad war nicht die einzige Jubilarin, deren Kommunion stolze 75 Jahre zurückliegt: Auch Günter Pesch erlebte das besondere Ereignis bereits im Jahr 1948 und erinnert sich noch gut an die Messe in der Stiftskirche. „Die Kommunion erhielten wir nicht am Weißen Sonntag, da es da noch zu kalt war, sondern einige Wochen später an Christi Himmelfahrt. Da waren wir sehr froh drüber, denn wir Jungs mussten kurze Hosen tragen und die Mädchen Kleider“, berichtet Pesch. Seine Familie hatte viel in die Feier investiert und ein zweitägiges Fest organisiert, was in der damaligen Zeit eine große Herausforderung war: „Am Festtag hatten wir endlich mal was zu Essen. Mein Vater hatte für die Familienfeier viel herbeigeschafft“, berichtet Pesch und weiß noch genau, mit welchem Aufwand dies verbunden war: „Mein Vater hatte als Orthopädie-Schumacher-Meister gearbeitet. Die Offiziere bestellten Stiefel nach Maß und zahlten diese mit Zigaretten. Die Zigaretten hatte mein Vater dann in Speisen für das Fest eingetauscht. Viele Bekannte kamen vorbei und gratulierten mir. Sie hatten Hunger und mitbekommen, dass es bei uns etwas zu Essen gibt“, erinnert sich Pesch.