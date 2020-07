GA gelistet : Diese Jugendherbergen gibt es in Bonn und der Region

Die Jugendherberge in Bonn liegt mitten im Grünen auf dem Venusberg. (Archivfoto). Foto: Axel Vogel

Bonn/Region Jugendherbergen sind nicht nur bei Schulklassen und Jugendgruppen beliebt, sondern auch bei Familien, Wanderern und Tagungsgästen gefragte Unterkünfte. Ein Überblick, wo in Bonn und der Region günstig und doch komfortabel übernachtet werden kann.



Von Britta Röös

Die Jugendherberge ist eine weltweit bekannte und vor allem bei Low-Budget-Reisenden beliebte Form der Übernachtungsmöglichkeit. Doch nur die wenigsten wissen, dass die Idee für diese Unterkünfte ursprünglich aus Hennef stammt: Im Jahr 1909 war der Lehrer Richard Schirrmann mit seinen Schülern wandern, als sie von einem Unwetter überrascht wurden und Zuflucht in einem leeren Schulgebäude suchten - genau gesagt in der Bröler Dorfschule, wo sie die Nacht über blieben. Ein Bauer gab der Wandergruppe Stroh für ihre Lagerstätten und etwas Milch fürs Abendessen. So kam Schirrmann die Idee, deutsche Schulen während der Ferien als Unterkünfte zu nutzen. Heute schläft man in Jugendherbergen allerdings nicht mehr auf Stroh und anstatt Milch gibt es meist große Essensbüffets. Generell glänzen die Unterkünfte mit modernen Gebäuden, komfortablen Zimmern und Serviceleistungen für Gruppen, Familien und Tagungsgäste.

Vom Angebot her sind sich Hostels - die preisgünstige Variante von Hotels - und Jugenherbergen also ziemlich ähnlich. In Deutschland gibt es mittlerweile rund 450 Jugendherbergen, die über das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) organisert sind. Doch der Unterschied wird deutlich, wenn man sich das Ziel der Unterkünfte anschaut: Hostels sind eigenständige, touristische Unternehmen und somit vor allem wirtschaftlich orientiert. Deutsche Jugendherbergen hingegen gehören zu einem eingetragenen Verein. "Ihre Ziele sind nicht wirtschaftlich, sondern ausschließlich gemeinnützig", heißt es auf der DJH-Internetseite. Bei Jugendherbergen geht es also nicht um Profit, sondern um auch um pädagogische Jugendarbeit oder Naturschutz.

Ein Überblick über die Standorte in Bonn und der Region:

Bonn

Jugendherberge Bonn

Mitten im Grünen und doch zentral - so könnte man die Jugendherberge in Bonn auf dem Venusberg beschreiben. Das modernisierte Gebäude bietet über 90 Zimmer mit bis zu vier Betten, alle mit eigener Dusche und WC. Außerdem gehören kostenlose Parkplätze, Tagungsräume, ein Fahrradverleih, eine Gartenterrasse, Tischtennisplatten und ein Hochseilparcours zum Angebot. Die Herberge ist vier Kilometer vom Ortskern und Bahnhof entfernt, bis zu einer Haltestelle des ÖPNV sind es 100 Meter. Die Unterkunft ist nach eigenen Angaben außerdem für Rollstuhlfahrer gut geeignet. Als "Partner of Sustainable Bonn" achtet die Jugendherberge auf Nachhaltigkeit - zum Beispiel bei der Verpflegung durch Fairtrade-Kaffee, Fleisch aus artgerechter Haltung und Vollkornbackwaren. Alle Mahlzeiten werden als Büfett angeboten. Übernachtung und Frühstück gibt es ab 26,40 Euro pro Person. Mehr Infos sind im Porträt auf der DJH-Website zu finden.

Adresse: Haager Weg 42,53127 Bonn

Telefon: 0228 289970

Rhein-Sieg-Kreis und Umgebung

Jugendherberge Bad Honnef

Die Musikjugendherberge in Bad Honnef ist vor allem für Chöre sowie Musik- und Theatergruppen gut geeignet. Auf verschiedenen Bühnen und in Gemeinschaftsräumen kann ausgiebig geprobt werden. Ein Amphitheater im Außenbereich bietet neben Platz für 150 Personen außerdem eine schöne Atmosphäre. Weitere Tagungsräume, eine Lounge, ein großer überdachter Grillplatz und eine Disco bieten viel Platz, weshalb die Herberge auch für Schulklassen geeignet ist. Außerdem ist die Unterkunft offizieller Partner des Premium-Wanderweges Rheinsteig und bietet somit Serviceleistungen an, die besonders auf die Ansprüche von Wanderern zugeschnitten sind. Die Jugendherberge ist 1,4 Kilometer vom Ortskern und einen Kilometer vom Bahnhof entfernt, bis zu einer Haltestelle des ÖPNV sind es 500 Meter. Übernachtung mit Frühstück gibt es ab 20,90 Euro pro Person. Die Gäste wohnen in 44 Ein- bis Zehnbettzimmern, je mit eigenem Bad. Mehr Infos gibt es auf der DJH-Website.

Adresse: Selhofer Str. 106, 53604 Bad Honnef

Telefon: 02224 989810

Die Jugendherberge in Bad Honnef. Foto: Frank Homann

Jugendherberge Windeck-Rosbach

Zu der Jugendherberge in Windeck-Rosbach gehört ein Zeltplatz direkt am Haus sowie ein weitläufiges Außengelände direkt am Wald. Nicht ohne Grund heißt sie deshalb auch Waldjugendherberge, die ihren Gästen sogar ein Forstpraktikum anbietet. Mit 28 Vierbett- und 13 Zweibettzimmer, einem eigenen Tagungsraum für jede Gruppe, einem Bolzplatz, Disco- sowie Filmraum und Feuerstellen ist sie besonders für Schulklassen und Jugendgruppen geeignet. Übernachtung mit Frühstück gibt es ab 18,90 Euro pro Person. Mehr Infos sind im Porträt auf der DJH-Website zu finden. Trotz der Nähe zur Natur sind es gerade mal 1,5 Kilometer bis zum Ortskern, zum Bahnhof und zur nächsten S-Bahnhaltestelle.

Adresse: Herbergsstr. 19, 51570 Windeck

Telefon: 02292 956260

Jugendherberge Waldbröl „Panarbora“

Am Rand des Naturparks Bergisches Land liegt die Jugendherberge Waldbröl „Panarbora“. Wegen ihrer Lage und ihrem europaweit einzigartigem Angebot ist sie geeignet für Familien, Sportgruppen und Schulklassen. Zu den Besonderheiten der Jugendherberge gehören ein 1635 m langer Baumwipfelpfad samt 34 m hohem Aussichtsturm, eine Ausstellung zu Flora und Fauna des Bergischen Landes mit interaktiven Lernstationen, Baumhäuser und Erlebnisdörfer zum Übernachten, ein Abenteuerspielplatz und Beachvolleyballfeld sowie ein Sinnesrundweg. Die nächste Bushaltestelle ist auch nur einen halben und der nächste Bahnhof zehn Kilometer entfernt. Bis zum Ortskern sind es 2,5 Kilometer. Die günstigste Übernachtung samt Frühstück gibt es für 39,80 Euro pro Person. Weitere Infos sind im Internet auf der DJH-Seite zu finden.

Adresse: Nutscheidstr. 1, 51545 Waldbröl

Telefon: 02291 908650

Köln

In Köln gibt es gleich drei Jugendherbergen: in Deutz, direkt am Hauptbahnhof und in Riehl. Alle drei bieten eine stadtnahe Unterkunft und eine gute Anbindung an den ÖPNV.

Jugendherberge Köln-Deutz

Von dem City-Hostel sind es gerade mal 100 Meter bis zum nächsten Bahnhof und 600 Meter bis zum Ortskern. Auch das Messegelände und die Lanxess Arena sind nur fünf Gehminuten entfernt. Übernachtung und Frühstück kosten in dieser Jugendherberge ab 27,40 Euro pro Person.

Adresse: Siegesstr. 5, 50679 Köln

Telefon: 0221 814711

Jugendherberge Köln „Pathpoint“

Das Backpacker-Hostel ist nur 200 Meter vom Kölner Stadtzentrum und vom Bahnhof entfernt. Einen besonderen Charme bekommt die Unterkunft durch ihren Ursprung: „Was früher einmal eine evangelische Kirche war, ist auch heute ein Ort der Begegnungen“, heißt es auf der Webseite. Aus dem Gottesdienstraum ist ein großer Gemeinschaftsraum geworden. Übernachtung und Frühstück gibt es dort ab 19,90 Euro pro Person.

Adresse: Allerheiligenstraße 15, 50668 Köln

Telefon: 0221 13056860

Jugendherberge Köln-Riehl

Das City-Hostel sticht vor allem durch seine Lage direkt in den Rheinauen und vielen Zimmern mit Blick auf den Fluss heraus. Bis zum Kölner Stadtzentrum und zum Hauptbahnhof sind es drei Kilometer. Die nächste Bus- und U-Bahnhaltestelle ist 400 Meter entfernt. Es gibt auch einen hauseigenen Fahrradverleih. Für eine Übernachtung und Frühstück müssen mindestens 27,40 Euro pro Person eingerechnet werden.

Adresse: An der Schanz 14, 50735 Köln

Telefon: 0221 9765130

Ahrweiler und Neuwied

Jugendherberge Altenahr

Die Naturschutzjugendherberge Altenahr liegt, wie der Name bereits verrät, mitten im Naturschutzgebiet Langfigtal an der Ahr. Den Gästen wird in der Region eine Landschaft mit zerklüfteten Felsen und steilen Weinbergen geboten. Zu den Besonderheiten der Unterkunft zählen außerdem eine Riesen-Spielwiese, ein Kinderspielplatz, Tischtennisplatten sowie Felder zum Basketball- und Fußballspielen. Die Unterkunft bietet Platz für 91 Personen, jedes Zimmer hat ein eigenes Bad. Übernachtung mit Frühstück gibt es ab 24,40 Euro pro Person. Mehr Infos sind im Porträt auf der DJH-Website zu finden. Obwohl die Jugendherberge im Naturschutzgebiet liegt, sind es gerade mal 500 Meter bis zur nächsten Bushaltestelle, einen Kilometer zum nächsten Bahnhof und 1,5 Kilometer bis zum Ortskern.

Adresse: Langfigtal 8, 53505 Altenahr

Telefon: 02643 1880

Die Jugendherberge Altenahr. Foto: Martin Gausmann

Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die modernisierte Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler Bachem direkt an der Ahr verfügt über 183 Betten in Zimmern für bis zu vier Personen. Alle Räume sind jeweils mit eigenem Bad ausgestattet. Wegen den 13 Veranstaltungsräume, in denen bis zu 60 Personen Platz finden, ist die Unterkunft besonders für Gruppen und Schulklassen geeignet. Von der Herberge sind es zwei Kilometer bis zum nächsten Bahnhof und 2,3 Kilometer bis zum Ortskern. Für eine Übernachtung samt Frühstück müssen mindestens 26,40 Euro pro Person eingeplant werden. Weitere Infos gibt es auf der DJH-Hompage.

Adresse: St. Piusstraße 7, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Bachem

Telefon: 02641 34924

Die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler Bachen. Foto: Martin Gausmann

Jugendherberge Leutesdorf

In der Jugendherberge Leutesdorf übernachten die Gäste in einem ehemaligen Kloster, das direkt an der Rheinpromenade im ältesten und größten Weindorf am unteren Mittelrhein liegt. Alle Zimmer, in denen bis zu fünf Personen schlafen, verfügen über ein eigenes Bad. Für Kinder gibt es ein Spieleland und Kleinkarussel. Für Seminare und Gruppentreffen können die zehn Veranstaltungsräume genutzt werden. Die moderne Unterkunft verfügt außerdem über eine große Terrasse mit Rheinblick. Von der Unterkunft sind es je 700 Meter bis zum Bahnhof und Ortskern. Eine Übernachtung samt Frühstück gibt es dort ab 26,40 Euro pro Person. Weitere Infos sind im Porträt auf der DJH-Internetseite zu finden.

Adresse: Rheinstraße 25, 56599 Leutesdorf

Telefon: 02631 95674100

Eifel

Jugendherberge Gemünd Vogelsang

Mitten im Nationalpark Eifel befindet sich die neue Jugendherberge Gemünd Vogelsang. Umgeben vom Wald und einem wasserreichen Tal bietet sich die Jugendherberge vor allem für jene an, die Erholung suchen. Das Freizeitangebot besticht durch geführte Wanderungen und Radtouren, sowie durch Führungen durch die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang. Auch für Kinder wird viel geboten: In fünf Minuten erreicht man zu Fuß das Freibad Gemünd und an regnerischen Tagen stellt das sechs Kilometer entfernte Aktivi-Kinder-Abenteuerland Abwechslung dar. Die Jugendherberge bietet insgesamt 188 Betten auf 56 Zimmern, alle mit eigenem Badezimmer. Für eine Übernachtung mit Frühstück müssen mindestens 23,90 Euro pro Person eingeplant werden. Weitere Infos gibt es auf der DJH-Internetseite.

Adresse: Im Wingertchen 9, 53937 Schleiden

Telefon: 02444 2241

Jugenherberge Hellenthal

Ebenfalls im Nationalpark Eifel liegt die Jugendherberge Hellenthal. Die Jugendherberge trägt das Prädikat „Erlebnispädagogik und Outdoor-Zentrum“. Der überdachte Hochseilgarten sowie die verschiedenen Sportplätze sprechen Gäste aller Altersgruppen an. In der Umgebung befinden sich außerdem mehrere Sehenswürdigkeiten. Besucht werden können zum Beispiel das Burgdorf Reifferscheid und die Burganlage Wildenburg. In 49 Zimmern stehen Besuchern 162 Betten zur Verfügung. Hinzu kommen weiterhin neun behindertenfreundliche Zimmer, sowie eine komplett barrierefreie Etage innerhalb der Jugendherberge. Eine Übernachtung mit Frühstück ist hier bereits ab 18,90 Euro pro Person möglich. Weitere Informationen finden sich auch in dem Porträt des DJH.

Adresse: Platiß 3, 53940 Hellenthal

Telefon: 02482 125620