Tag des Baumes in Bonn Diese Kinder kennen sich besonders gut mit Bäumen aus

Begeisterung, Wissen und Verständnis für Bäume möchte die SDW bei möglichst vielen Kindergartenkindern wecken. „Um weitere Kitas zu unterstützen, verschenken wir weitere 25 kleine Apfelbäume“, kündigte Bundesgeschäftsführer Christoph Rullmann an. Interessierte Bonner Kitas, die genügend Platz in ihrem Außengelände haben, können sich per E-Mail an info@sdw.de anmelden und einen der Bäume gewinnen. „Wenn wir noch weitere Spenden für diese Aktion erhalten, werden wir noch mehr Apfelbäume zur Erhöhung der Artenvielfalt an Bonner Kindergärten pflanzen“, so Rullmann.