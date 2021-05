Notbremse könnte Samstag aufgehoben werden : Diese Ladenöffnungen stehen in Bonn bevor

Bonn In Bonn stehen weitere Öffnungen an – wahrscheinlich ab Samstag. Die Oberbürgermeisterin wünschte sich für die Läden dabei einen tagesaktuellen Test, die Händler sind aber froh, dass die 48-Stunden-Regel greift.

Weitere Öffnungen in Bonn stehen wohl unmittelbar bevor. Sollte die Inzidenz auch am Donnerstag unter 100 liegen und stellt das Land NRW dies fest, wird die Bundesnotbremse am Samstag aufgehoben. Damit sind weitreichende Lockerungen verbunden, etwa die Aufhebung der Ausgangsbeschränkung. Dabei wird die Stadt Bonn die derzeit geltenden Regelungen der Corona-Schutzverordnung des Landes umsetzen, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. „Bei sinkenden Inzidenzwerten in Stufen vorzugehen und die Schutzvorkehrungen nach und nach aufzugeben, halte ich für sinnvoll“, teilte Oberbürgermeisterin Katja Dörner mit.