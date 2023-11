GA gelistet Diese Museen gibt es in Bonn

Das Stadtmuseum dokumentiert die Entwicklung Bonns von der Römersiedlung bis heute, wobei der Schwerpunkt der Sammlung an Gegenständen auf dem 18. und 19. Jahrhundert liegen. Im Museum lässt sich Bonns Geschichte nacherleben. Der gehören mittlerweile 12.000 Exponate an, die vielschichtige Einblicke in die 2000-jährige Historie der Stadt vermitteln. 1500 davon sind in der Ausstellung zu sehen, darunter mittelalterliche Exponate ebenso wie Objekte, die das Bonn der Kurfürsten erlebbar machen oder auch das Alltagsleben um 1900.