Lebensmittel und Infrastruktur Diese nachhaltigen Geschäftsideen entwickeln Bonner Schüler

Die Schüler des Kardinal-Frings-Gymnasiums in Beuel hatten sich Gedanken über Infrastruktur-Probleme gemacht. „Eine Beratungsfirma für die Nahversorgung in ländlichen Gebieten“, fasst Constantin Arens die Idee seiner Gruppe zusammen. Ein Vorteil: „Wir brauchen nicht viel Startkapital“, ergänzt sein Mitstreiter Friedrich. Von der Gemeinde Finnentrop im Sauerland haben die beiden und ihre Teamkollegen Laurin Bräutigam und Noah Schell bereits einen „theoretischen Auftrag“. Wie in Finnentrop so mangelt es auch vielen anderen Gemeinden an Infrastruktur, sagen die Schüler. Und genau da setze ihr „Konzept Dorfladen“ an: Beratung, um das Dorf wieder attraktiver zu machen und um Zusammenhalt und die Nachhaltigkeit zu fördern, indem der Einkaufsweg wieder kürzer wird. Alles Punkte, die die Schüler in ihrem Konzept mitgedacht haben. Letztlich setzte sich beim Landesentscheid am Donnerstag zwar keines der Teams aus Bonn und der Region durch. Die Schüler wollen aber allesamt an ihren Ideen weiterarbeiten.