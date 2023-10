„Ver-rückte Zeiten“ in der LVR-Klinik Diese Neuheiten gibt es im Bonner Psychiatriemuseum

Seit elf Jahren befindet sich die Sammlung im Untergeschoss von Haus 15 auf dem Klinikgelände am Kaiser-Karl-Ring. „Alles begann 1979, als der Neubau in Richtung Kölnstraße eröffnet wurde und die bisherigen Gebäude leergeräumt wurden“, erklärt Honsdorf. „Alte Möbel, Dokumente und nicht mehr zeitgemäße Apparate sollten allesamt entsorgt werden, man war auf einen Neuanfang aus. Linda Orth, die inzwischen das Museum leitet, wollte die Geschichte der Klinik aber bewahren und hat zusammen mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele der heutigen Exponate gerettet.“ Diese sind in der Regel zum Anfassen – oder eben zum Hinlegen – gedacht, wie Honsdorf betont. „Das ist vor allem für die vielen Schulklassen wichtig, die hierherkommen. Die Jugendlichen können viel mehr mit der Geschichte der Klinik im Besonderen und der Psychiatrie im Allgemeinen anfangen, wenn sie etwas nicht nur sehen, sondern auch erfahren können.“ Und so bietet Honsdorf die Interaktion immer wieder an: Rein ins Bett oder in einen alten Rollstuhl, Spritzen, Krücken oder alte Röntgenaufnahmen in die Hand nehmen oder so genannte „Sippentafeln“ auseinanderfalten, all das ist im Museum möglich. Dazu erzählt Honsdorf untern anderem von den oft entwürdigenden und brutalen Behandlungsmethoden des 19. Jahrhunderts, der auch in Bonn aktiv unterstützten Zwangssterilisation und Euthanasie während der NS-Zeit sowie den langsamen Fortschritten in der Behandlung von psychisch Kranken nach dem Zweiten Weltkrieg.