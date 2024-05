Miniermotte ist auf dem Rückzug Diese Schädlinge machen den Bäumen in Bonn zu schaffen

Rückblick, Sommer 2022: Das Gras auf der Poppelsdorfer Allee ist gelb gefärbt, Staub liegt in der aufgeheizten Luft. Die Rosskastanien entlang von Fuß- und Radweg wirken kränklich und haben bereits einen Großteil ihrer Blätter verloren. Die wenigen Exemplare, die noch an den Ästen hängen, haben braune Stellen. Nur die Temperaturen und die fehlenden Kastanien auf dem Boden stören den Eindruck, dass dieser Anblick eigentlich in den Spätherbst passt. Der Grund für das traurige Schauspiel, welches die Bäume abgaben, war neben der anhaltenden Dürre auch bei der Miniermotte zu finden. Ein Schädling, der den Kastanienbäumen in Bonn lange Jahre zu schaffen machte, indem er den Nährstoffaustausch durch die Beschädigung von Versorgungsgängen im Inneren der Pflanzen störte. Sowohl was den Schädling, wie auch die Wetterlage angeht, gibt es in diesem Jahr gute Nachrichten für die Bonner Stadtbäume.