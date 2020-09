Sanierungen und Umbauten : In diese Schulen investiert die Stadt Bonn derzeit

Bonn An mehreren Schulen auf Bonner Stadtgebiet lässt die Verwaltung aktuell Sanierungen und Umbauten durchführen. Wir geben einen Überblick, was wo geplant ist und was die Arbeiten kosten sollen.

An zahlreichen Schulen lässt die Stadt derzeit Sanierungen und Umbauten durchführen. Dazu gehört die Karl-Simrock-Schule in Endenich. An mehreren anderen Schulen werden in den nächsten Monaten ebenfalls Bagger anrollen, etwa an der Rochusschule in Duisdorf, am Hardtberg-Gymnasium sowie am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in Ückesdorf. Über weitere Neu- sowie Umbaumaßnahmen will der Rat in seiner Sitzung an diesem Dienstag, 1. September, entscheiden.