Bundesweiter Warnstreik Diese Shared-Mobility-Angebote in Bonn sind Alternativen zu Bus und Bahn

Bonn · In Deutschland bewegt sich am Montag nur wenig: Aufgrund eines bundesweiten Streiks stehen Busse, Bahnen, Flugzeuge und Schiffe still. Doch verschiedene Carsharing-Angebote sorgen dafür, dass Menschen in Bonn ihre Ziele trotzdem erreichen.

26.03.2023, 05:00 Uhr

Der Carsharing-Anbieter Miles rechnet wegen des Streiks mit einer höherer Nutzung am Montag. Foto: Fabrice Diedrich/Miles

Wenn sich am Montag aufgrund des angekündigten Streiks keine Bahnen und nur wenige Busse bewegen, haben Bonner trotzdem Möglichkeiten, an ihre Ziele zu gelangen: Das ermöglichen zum Beispiel verschiedene Carsharing-Angebote. Die in Bonn verfügbaren Anbieter verzeichnen schon jetzt eine höhere Nachfrage als sonst.