Rücksichtnahme auf beiden Seiten nötig Wo sich Rad- und Busverkehr in Bonn in die Quere kommen

Rad- und Busverkehr spielen bei der Verkehrswende eine zentrale Rolle, doch der Platz im Stadtgebiet ist knapp, und so können sich beide an manchen Stellen in die Quere kommen. Das ist zum Beispiel bei unübersichtlichen Kreuzungen der Fall wie in Beuel auf der Kennedybrücke Ecke Hermannstraße. Welche gefährlichen Stellen sehen die Bonner Stadtwerke und der örtliche Fahrradclub ADFC? Gibt es auf Umweltspuren Konflikte? Und was für Lösungen haben andere Städte gefunden?