Tradition zum Fest Diese Tipps zum Ostereier-Verzieren geben Bonner Kunstdozenten

Neben dem Malen mit Wattestäbchen gab es zur Verzierung der Eier ausgestanzte Papierblumen und Servietten mit kleinen Schafen, die mit Serviettenkleber auf das Ei geklebt werden konnten. Eine Besonderheit sei die Dresdner Pappe in Hasenform, erklärt Thein: Das historische Prägeprodukt könne ausgeschnitten und dann mit Bastelleim auf das Ei geklebt werden. „Die verschiedenen Techniken können gemischt werden, es sind keine Grenzen gesetzt. Jeder kann sein Ei so gestalten, wie er möchte“, sagt Thien. Die individuellen Eier könnten durch die Spieße in Blumentöpfe gesteckt und so direkt dekoriert werden.