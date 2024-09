Veranstaltungen im Herbst Diese verkaufsoffenen Sonntage stehen in Bonn an

Eine weitere Veranstaltung des City-Marketings ist „Bonn Leuchtet“ vom 1. bis 3. November – neben Ständen, Gastronomie und Aktionen ist das Besondere an diesem Wochenende die Beleuchtung der Innenstadt: Sehenswürdigkeiten werden durch Licht und Projektionen in Szene gesetzt. Der Veranstalter erwartet laut Stadt 150.000 bis 200.000 Besucher. Am Sonntag, 3. November, dürfen die Läden in folgendem Bereich öffnen: Belderberg, Franziskanerstraße, An der Schlosskirche, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße und Bertha-von-Suttner-Platz.