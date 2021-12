Festival in der Rheinaue : Dieter Bohlen kehrt 2022 auf die Bühne zurück - in Bonn

Bonn Lange war es ruhig um Dieter Bohlen. Nun kündigt er sein Bühnen-Comeback an. Der Musikproduzent und Sänger tritt 2022 auf einem Festival in der Bonner Rheinaue auf - mit Hits von Modern Talking.

Das frühere Mitglied von „Modern Talking“ tritt am 6. August auf dem Lieblingslieder-Festival in der Bonner Rheinaue auf. Das kündigen die Organisatoren auf ihrer Internetseite an. Bohlen hat seinen Auftritt zudem am Montagabend in einer Instagram-Story bestätigt.