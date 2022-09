Polizei bittet um Hinweise : 65-jähriger Dieter F. aus Bonn-Castell wird vermisst

Bonn Die Polizei Bonn sucht nach einem Mann aus Castell, der dort in einer Pflegeeinrichtung lebt. Der 65-jährige Dieter F. wurde zuletzt am Mittwoch gesehen und gilt seitdem als vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

