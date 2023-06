Geschichtsdidaktiker Peter Weiss Dietkirche als Lernort verloren

Peter Geiss: Es gibt einen recht breiten Konsens in der Geschichtsdidaktik zum Mehrwert außerschulischer Lernorte für das Geschichtsbewusstsein von Schülerinnen und Schülern. Das sind Orte, an denen man Einsichten und Bildungsprozesse erreichen kann, die sich im Klassenraum nicht so leicht erzielen lassen. Anhand der Dietkirche, die für die Stadtgeschichte ein zentraler Ort ist, lässt sich eine antike und frühmittelalterliche Befundsituation strukturell in den Stadtraum der Schülerinnen und Schüler einordnen.