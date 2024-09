Stiftung Humor Hilft Heilen Klinikclown-Visiten gibt es jetzt auch digital

Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, in der digitale Klinikclown-Visiten erstmals erprobt wurden, flossen in die Entwicklung der Online-Schulungstools ein. In der Weiterbildung lernen Klinikclowns beispielsweise etwas zur Geschichte der digitalen Clown-Visiten, Psychologie, Selbstfürsorge, Clown-Spiel und Improvisation. Ferner gibt es verschiedene Videobeispiele zu diesen Kernthemen sowie zur technischen Anleitung wie beispielsweise der Einrichtung eines Video-Raums für die Klinikclowns. Sowohl der Zugang zur Plattform und die Nutzung des Trainingsmaterials sind kostenlos, aber die Weiterbildung ist nur für bereits aktive Klinikclowns zugänglich.