eAkte statt Papierkram So läuft es bei der Digitalisierung von Strafprozessen in Bonn

Die Einführung der eAkte in Strafverfahren sei aber nun so etwas wie die hohe Schule der Digitalisierung in der Justiz, betonte der Präsident des Oberlandesgerichts Köln, Bernd Scheiff, in einer kurzen Rede: Gefordert sei ein hohes Maß an Teamarbeit, insbesondere, da drei verschiedene Akteure beteiligt seien. Die eAkte muss nahtlos durchlaufen: von der Polizei, bei der sie in der Regel als Ergebnis der Ermittlungen entsteht, über die Staatsanwaltschaft, die entscheidet, ob auch Anklage erhoben wird, bis zu den Schöffengerichten am Amtsgericht oder den Strafkammern am Landgericht, die den Fall schließlich verhandeln.