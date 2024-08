Gesetze und Regelungen Wenn Diplomaten Verkehrsunfälle verursachen

Bonn · Eine 60-jährige Fahrerin krachte mit einem BMW mit Diplomatenkennzeichen auf der Römerstraße in parkende Autos. Es ist nicht der erste Unfall in der Region durch ein Diplomatenfahrzeug. So lauten die Gesetze bei der Strafverfolgung.

30.08.2024 , 16:45 Uhr

Der BMW ist aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Foto: Ulrich Felsmann