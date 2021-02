Ausbildungsstätte des Zolls : Neue Nutzung für ehemalige Diplomatenschule in Bonn steht fest

Update Bonn Viel wurde über die Nutzung der ehemaligen Diplomatenschule in Bonn diskutiert, viele Jahre stand das Anwesen leer. Nun ist die Zukunft geklärt: Der Zoll richtet dort eine Aus- und Fortbildungsstätte ein.

Viele Jahre stand die ehemalige Aus- und Fortbildungsstätte des Auswärtigen Amtes im Gudenauer Weg in Ippendorf leer, die Zukunft war unklar. Nun steht fest: Die frühere Diplomatenschule wird eine von sechs neuen Aus- und Fortbildungsstätten der Zollverwaltung des Bundes. Wie der Zoll am Mittwoch mitteilte, sollen an dem Standort perspektivisch mehr als 70 Beschäftigte eingesetzt und jährlich rund 275 Anwärter aus- und fortgebildet werden. Neben Bonn entstehen auch in Hanau, Hamburg, Roth, sowie in den ostdeutschen Städten Erfurt und Rostock neue Standorte. In Leipzig wurde der Ausbildungsbetrieb bereits im August 2019 aufgenommen. „Das ist ein gutes Signal für den Osten und eine kluge Investition in die Zukunft des Zolls“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).