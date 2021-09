Vor der Bundestagswahl : GA diskutiert mit den Bonner Direktkandidaten

Die Bonner Kandidaten für die Bundestagswahl: (oben v.l.) Katrin Uhlig (Grüne), Christoph Jansen (CDU), Jessica Rosenthal (SPD), (unten v.l.) Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Ilja Bergen (Linke), Livia Juliane Genn (Volt) und Hans Neuhoff (AfD). Foto: GA

Bonn Der General-Anzeiger diskutiert im Vorfeld der Bundestagswahl mit den aussichtsreichsten Bonner Direktkandidaten. Die Leser können vorab Fragen schicken.

Etwas mehr als drei Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September nimmt der Wahlkampf auch in Bonn allmählich Fahrt auf. Am Freitag spricht Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ab 17.30 Uhr auf dem Münsterplatz; um 19 Uhr kommt FDP-Chef Christian Lindner auf den Markt. Am nächsten Dienstag um 10 Uhr will Linken-Spitzenkandidatin Janine Wissler dem Verteidigungsministerium auf der Hardthöhe unter dem Motto „Rettung statt Rüstung“ symbolisch ein echtes Flüchtlingsboot vor die Tür legen (Schießstandweg).

Wer aber mehr über die Direktkandidatinnen und -kandidaten aus Bonn bei der Bundestagswahl erfahren möchte, hat dazu am Samstag, 4. September, auf dem Marktplatz eine gute Gelegenheit. Vor dem Alten Rathaus beginnt um 13 Uhr eine Diskussionsveranstaltung des General-Anzeigers mit den sieben aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerbern um das Bonner Bundestagsmandat. In der Runde mit Ilja Bergen (Linke), Livia Juliane Genn (Volt), Christoph Jansen (CDU), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Jessica Rosenthal (SPD), Hans Neuhoff (AfD) und Katrin Uhlig (Grüne) soll es vor allem um den Verkehr und den Klimaschutz in der Bundesstadt gehen. Moderieren wird die GA-Lokalredaktion.