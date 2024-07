Disability and Mad Pride Bonn „Ich dachte immer, so wie es mir geht, das ist normal“

Großer Andrang herrschte am Samstag auf dem Frankenbadplatz, und das schon mehrere Stunden, bevor das EM-Viertelfinale angepfiffen wurde. Unweit der noch leeren Public-Viewing-Plätze drängten sich Menschen immer wieder in kleineren und später in größeren Gruppen an verschiedene Infostände. Der Hauptakteur ist schon im zweiten Jahr in Folge da: Die Organisation Disability and Mad Pride Bonn.