GA gelistet : Diese Discos gibt es in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Bonn Die Clubszene in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis ist zwar klein, bietet aber trotzdem viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Nacht durchzutanzen. Wir haben die Diskotheken und ihre Besonderheiten aufgelistet.

Diskotheken in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis kommen und gehen, aber einige haben sich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten etabliert. Dass Bonn eine Studentenstadt ist, trägt Jahr für Jahr zum Erfolg der eingesessenen Institutionen bei. Aber auch für ältere Partylöwen gibt es Möglichkeiten, am Wochenende und an Werktagen auszugehen. Erstaunlich ist die breite musikalische Palette, die die Diskotheken in ihrem Partyprogramm auflegen. Diese Auflistung zeigt, welche Highlights die verschiedenen Clubs zu bieten haben.

Clubs in Bonn

Untergrund

"Von Bonnern für Bonner" lautet das Motto der Betreiber des Clubs Untergrund in der Kesselgasse. Das Flair in der ehemaligen Location des "Goldenen Engel" ist dafür umso internationaler. Passend zum Namen befindet sich der Club im Keller und das Logo verrät, warum dort unten alles so nach U-Bahn aussieht. Das Untergrund ist der Ausstattung der Londoner U-Bahn nachempfunden. So ist unter anderem auch eine Säule mit einem Fahrplan bedruckt, in einer Ecke verschwindet ein U-Bahn-Waggon in einer Wand.

Freitags und samstags werden im Untergrund aktuelle Charts, Hip-Hop, 90er-Hits bis hin zu bekannten Rocklegenden gespielt. Die Partys laufen unter wechselnden Mottos, zu denen "Neon Nights", "2000er Remmi Demmi" und "Intensivstation" gehören. Zu Semesterbeginn finden donnerstags außerdem oft Fachschaftspartys der Bonner Studenten statt.

Adresse: Kesselgasse 1, 53111 Bonn

Kesselgasse 1, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 22 bis 5 Uhr

Freitag und Samstag, 22 bis 5 Uhr Facebook: Untergrund

Carpe Noctem

Das Carpe Noctem, von vielen liebevoll "Carpe" genannt, gehört zu den ältesten Diskotheken in Bonn und ist für viele Bonner eine Institution. Seit seiner Eröffnung 1994 hat es sich zu einem der bekanntesten Studentenclubs etabliert. Während freitags die Veranstaltungen wechseln, findet jeden Samstag die „Bonn Voyage“ Party statt. Wer keine Lust hat, das Tanzbein zu schwingen, kann andere Partygäste an einem der drei Kickertische zu einem Spiel herausfordern.

Adresse: Wesselstraße 5, 53113 Bonn

Wesselstraße 5, 53113 Bonn Öffnungszeiten: Freitag 22 bis 6 Uhr, Samstag 22 bis 5 Uhr

Freitag 22 bis 6 Uhr, Samstag 22 bis 5 Uhr Facebook: Carpe Noctem

Jazz-Galerie

Ein Urgestein des Bonner Nachtlebens ist die Jazz-Galerie an der Oxfordstraße. Regulär finden hier freitags und samstags verschiedene Partyreihen statt, die sich wöchentlich wiederholen. Jeden Freitag beginnt das Partywochenende mit der Reihe „Tanzbar“. Bei der Samstagsparty wird zu aktuellen Charts und kultigen Partyhits gefeiert.

Etwas Besonderes ist auch das Geburtstagsspecial an jedem Freitag, bei dem Geburtstagskinder und sieben ihrer Freunde freien Eintritt und ein Zehn-Liter-Fässchen Kölsch geschenkt bekommen. Die Musikrichtungen am Freitag rangieren zwischen Pop, Rock, Partyklassikern, Charts und Clubsounds. Ihr Partyprogramm ergänzt die Jazz-Galerie regelmäßig durch Konzerte mit Künstlern aus der Jazz-, Blues- und Soulszene.

Adresse: Oxfordstraße 24, 53111 Bonn

Oxfordstraße 24, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Donnerstag ab 21 Uhr, Freitag, Samstag und vor Feiertagen ab 22 Uhr geöffnet

Donnerstag ab 21 Uhr, Freitag, Samstag und vor Feiertagen ab 22 Uhr geöffnet Weitere Infos: www.jazzgalerie-bonn.de

www.jazzgalerie-bonn.de Facebook: Jazzgalerie

N8schicht

In der Reihe der bekannten Größen im Bonner Nachtleben darf die N8schicht nicht fehlen. Mittlerweile gehört die N8Lounge fest zur Nachtschicht. Damit besteht der Club aus zwei Floors, auf denen oft unterschiedliche Musikstile gespielt werden. Auch hier gibt es ein festes Wochenprogramm. Bei der Ladies Night am Donnerstag haben die weiblichen Gäste freien Eintritt und trinken gratis Hugo bis 24 Uhr. Musikalisch gibt es Partyklassiker, House und RnB auf die Ohren.

Ein breites Publikum soll auch bei den Partys am Freitag und Samstag angesprochen werden. Bei wöchentlich wechselnden Mottos wird musikalisch alles von Techno bis K-Pop angeboten. An ausgewählten Sonntagen läuft außerdem die Party "Dark Resurrection" für Fans der Musikstile Gothic, Wave, Gothrock, Minimal und EBM. Fachschaftspartys gehören auch hier zum Programm.

Adresse: Bornheimer Straße 20-22, 53111 Bonn

Bornheimer Straße 20-22, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Täglich von 22 bis 5 Uhr

Täglich von 22 bis 5 Uhr Facebook: N8schicht

Blow Up

Das Blow Up ist aus Bonn nicht mehr wegzudenken. Obwohl es seinen altehrwürdigen Standort im Viktoriaviertel aufgeben musste, begeistert es sein Stammpublikum auch am neuen Standort an der Sterntorbrücke. Das Besondere am Blow Up ist nicht nur seine Atmosphäre, sondern dass hier vor allem historische Musikstile wie Swingin' Sixties, Beat, Organ Grooves, Rhythm and Blues und Soul zelebriert werden. Dazu kommen Rock, Pop, Jazz, Ska, Funk und vieles mehr.

Adresse: Sterntorbrücke 7, 53111 Bonn

Sterntorbrücke 7, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 22 bis 6 Uhr

Freitag und Samstag 22 bis 6 Uhr Weitere Infos: www.blow-up-in-bonn.de

www.blow-up-in-bonn.de Facebook: BlowUp

Musikclub Session

Ein schlichtes Schild und eine schmale Eingangstür führen in der Gerhard-von-Are-Straße in einen Hauskeller und damit in das Session, eine Mischung aus Kneipe und Club. Ein bunt gemischtes Publikum findet sich hier jeden Donnerstag zu Tom's Blues Session ein, bei der regionale und internationale Musiker aus Blues, Rock'n'Roll, Soul und Funk live ihr Können beweisen.

Freitags und samstags wird das Session zum Nachtclub mit wechselnden Partyreihen wie der "Dub Pub" mit Klängen aus Dub, Jungle, UK Bass, Dubstep und Grime oder dem altbekannten "Kellerkarate". Live-Jazz und musikalische Klassiker der 60er bis 80er Jahre gibt es auch des Öfteren zu hören.

Adresse: Gerhard-von-Are-Straße 4, 53111 Bonn

Gerhard-von-Are-Straße 4, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Donnerstag von circa 20 bis 0.30 Uhr, Freitag und Samstag regulär ab 20.30 Uhr oder 22 Uhr

Donnerstag von circa 20 bis 0.30 Uhr, Freitag und Samstag regulär ab 20.30 Uhr oder 22 Uhr Weitere Infos: www.musikclubsession.jimdo.com

Gleis8

Freitags und samstags ist „Abfahrt“ im Gleis8 in Bonn. Da, wo früher der Nachtclub „Das Sofa“ war, hat 2019 unter neuem Motto und mit thematisch passender Einrichtung der Nachtclub Gleis8 eröffnet. In der Partyreihe „Techno Train“ legen verschiedene Künstler und DJs auf. Ab November soll die Veranstaltung regelmäßig an jedem zweiten Freitag im Monat stattfinden. Der Veranstalter sucht deshalb auch immer wieder nach DJs aus der Umgebung. Neben den Technopartys werden vor allem Raves, aber auch Veranstaltungen mit Reggae oder Trashpop angeboten.

Adresse: Maximilianstraße 8, 53111 Bonn

Maximilianstraße 8, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 22 bis 6 Uhr

Freitag und Samstag 22 bis 6 Uhr Facebook: Gleis8

Clubs im Rhein-Sieg Kreis

Schaukelkeller Hennef

Die Kult-Diskothek Schaukelkeller im Landsknecht in Hennef ist die Attraktion des Partyhauses. Angeboten werden Mottopartys, die DJs spielen neben aktuellen Charts auch die Wunschtitel der Gäste.

Adresse: Westerwaldstraße 184, 53773 Hennef-Uckerath

Westerwaldstraße 184, 53773 Hennef-Uckerath Öffnungszeiten: Freitag von 21 bis 2 Uhr, Samstag von 21 bis 4.30 Uhr

Freitag von 21 bis 2 Uhr, Samstag von 21 bis 4.30 Uhr Weitere Infos: Schaukelkeller Hennef

Casbah Clubbing Siegburg

Das Casbah Clubbing in Siegburg lockt Gäste mit seinem vielfältigen Programm an. Neben den festen Programmreihen gibt es verschiedene Events wie Schlagernächten und Aprés Ski Partys. Im „Saturday Night Club“ können Partygäste das komplette Partyprogramm mit allen Genres erleben. Jeden dritten Freitag im Monat findet die 2000er-Party statt, ansonsten heißt es bei lauter Musik und günstigen Shots „Thank God It’s Friday“.

Adresse: Markt 35, 53721 Siegburg

Markt 35, 53721 Siegburg Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 23 bis 5 Uhr

Freitag und Samstag von 23 bis 5 Uhr Weitere Infos: Casbah Clubbing

Moon Club Rheinbach

Aktuell geschlossen hat der Moon Club in Rheinbach. Der Grund ist die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021, die auch Schäden in dem Club verursacht hat. Aktuell wird noch an der Beseitigung der Schäden gearbeitet. Wann der Club wieder eröffnen kann, ist unklar.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Diskotheken in Bonn und dem Rhein-Sieg Kreis, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine Diskothek in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

