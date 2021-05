Kostenpflichtiger Inhalt: Breiterer Radweg durch die Bonner Rheinaue : Disput um Baumfällungen für Radwegeausbau

Nahe dem Rheinufer verläuft ein Teil Wegs, den sich Radfahrer und Fußgänger wie hier im Stadtbezirk Bad Godesberg teilen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Naturschutzbeirat sieht Verbreiterung in der Rheinaue vor seiner Sitzung am Montag kritisch. Bonner will Planung mit einer Onlinepetition verhindern, während ADFC und VCD das Projekt befürworten.