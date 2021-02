Kostenpflichtiger Inhalt: Chefarzt Udo Sausen : Bonner DJ veranstaltet virtuelle Partys für guten Zweck

Bestens ausgestattet: Udo Sausen hat mit seinem Bonner Room den heimischen Keller in eine Diskothek verwandelt. Foto: Marco Rauch

Bonn Hauptberuflich Chefarzt in Aachen, nebenberuflich DJ in Bonn: Udo Sausen legt in normalen Zeiten in Bonner Clubs auf, vereinzelt sogar in Berlin oder Sydney. Die Pandemie unterbindet das, doch er hat eine Alternative gefunden.