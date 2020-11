Erste Bonner Stadtratssitzung : Dörner legt Amtseid ab

Bonn Der Bonner Stadtrat hat sich konstituiert. In der Sitzung wurde nicht nur Katja Dörner (Grüne) als neue Oberbürgermeisterin vereidigt. Sie erhiehlt auch drei Bürgermeisterinnen als Stellvertreterinnen.

In ihrer zwölfminütigen Rede dankte Dörner ihrem Amtsvorgänger Ashok Sridharan (CDU) für einen fairen Wahlkampf. Er habe ihr bereits vor Dienstantritt am 1. November „einen guten Einblick in die Verwaltung gegeben“, ebenso wie die Mitarbeiter der Verwaltung selbst. „Ich habe mich gut in die künftigen Aufgaben einfinden können.“