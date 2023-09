Abriss oder Sanierung? Dörner will bis Jahresende Vorschlag fürs Stadthaus vorlegen

Oberbürgermeisterin Katja Dörner will dem Rat offenbar noch in diesem Jahr einen Beschlussvorschlag zur Zukunft des Stadthauses vorlegen. Seit vielen Jahren wird bekanntlich diskutiert, ob der rund 50 Jahre alte Gebäudekomplex am Berliner Platz saniert oder abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll.