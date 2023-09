Don Bosco Mission Bonn Volontärinnen erzählen von ihrem Auslandsjahr nach der Schule

Die 19-Jährige aus Wipperfürth war in Santa Cruz in Bolivien. Dort hatte sie einen geregelten Tagesablauf in einem Hogar, einem Heim, das Don Bosco betreibt. Rund 80 Jungen leben dort, teils von der Straße oder Waise, teils aus sozial schwachen Familien. Sie betreute nachmittags und abends einige ältere Jungs. Auch einen Englisch-Workshop bot sie an.