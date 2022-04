Bonner Altstadt : Dorotheenstraße wegen defekter Gasleitung gesperrt

Bonn Die Dorotheenstraße in der Bonner Altstadt ist zurzeit gesperrt. Grund dafür ist ein Leck an einer Gasleitung.

Wegen Reparaturarbeiten an einer defekten Gasleitung ist die Dorotheenstraße in der Bonner Altstadt zurzeit gesperrt. Wie die Stadtwerke am Mittwochnachmittag mitteilten, repariert der Energieversorger Bonn-Netz dort ein Gasleck. Bis auf Weiteres ist die Dorotheenstraße von der Breite Straße bis zur Heerstraße gesperrt.