Notizen aus B. : Drama ist bayrisch und heißt „Drehen wir“

Beim Gendern gern verwendet: der Stern. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Das Gendern bringt so seine Probleme mit sich. Denn wenn die Stadt künftig von einer fahrzeughaltenden Person spricht, wird der Halter wohl kaum ein Auto in die Luft wuchten. So manche weitere Formulierung wirft Fragen auf, meint GA-Redakteur Philipp Königs.