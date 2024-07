Einsatz in Dransdorf Eigentümer entdecken Fremden in abgestelltem Wohnwagen

Dransdorf · In Dransdorf haben die Eigentümer eines Wohnwagens am Dienstagnachmittag einen Unbekannten in ihrem abgestellten Fahrzeug entdeckt und die Polizei alarmiert.

23.07.2024 , 16:30 Uhr

Die Polizei wurde am Dienstag zu einem abgestellten Wohnwagen in Dransdorf gerufen. Foto: Andreas Dyck





Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem abgestellten Wohnwagen an der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn-Dransdorf gerufen. Die Eigentümer hatten eine fremde Person im Inneren des Wagens bemerkt. Wie die Polizei erklärt, hatte sich ein 56-Jähriger Mann unerlaubt Zutritt zu dem abgestellten Wohnwagen verschafft. Die Polizei nahm die Personalien des Mannes auf. Die Eigentümer erstatteten Anzeige.

(ga)