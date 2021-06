Versuchter Raub : Männer greifen Fußgänger in Dransdorf mit Messer an

Männer greifen Fußgänger in Dransdorf mit Messer an

Dransdorf Zwei Männer haben einen 40-jährigen Fußgänger in Bonn-Dransdorf mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt. Sie wollten ihm sein Handy rauben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 40 Jahre alter Mann ist in Bonn-Dransdorf auf der Meßdorfer Straße von zwei Männern mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Die bislang Unbekannten wollten dem Passanten in der Nacht zu Donnerstag kurz nach Mitternacht das Handy rauben, teilte die Polizei mit.

Demnach sprachen sie ihn an der Einmündung zur Siemensstraße an, als er gerade telefonierte. Einer der beiden Männer habe ihn gefragt, ob er mit dem Handy telefonieren könne. Der 40-Jährige verneinte dies und wurde dann mit dem Messer angegriffen. Dabei wurde er am Unterarm verletzt und kam in ein Krankenhaus.