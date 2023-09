Gute Nachbarschaft Dransdorfer feiern Kirmes auf dem Kettelerplatz

An diesem Wochenende erfüllt der Kettelerplatz wieder seine angestammte Aufgabe: Er ist Festwiese für die Kirmes – mit allem, was dazugehört. Es beginnt am Samstag, 2. September, um 14 Uhr mit Andacht und Kranzniederlegung an der Kapelle. Ein Höhepunkt am Abend ist der Auftritt der Karnevalsband Jedöns. „Sie haben schon vergangenes Jahr hier gespielt. Wir waren begeistert von ihnen und sie von uns“, sagt Borger. Ab 20 Uhr tritt der designierte Dransdorfer Prinz mit seiner Band De Muttkrate auf. Der Sauerbraten am Sonntag wird in der Küche der Lambertusstube zubereitet; die Prinzengarde zapft.