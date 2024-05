Taubendreck, Uringeruch, Schäden am Bahnsteig Kritische Google-Bewertungen zum Bonner Hauptbahnhof

Mit einem blauen Lappen wischt ein Mann mit orangener Warnweste über einem Mülleimer. Das restliche Seifenwasser zieht er mit einem Abzieher von der silbernen Oberfläche ab. Dann greift er zum Wischer, um noch einmal den Boden rund um den Abfalleimer zu säubern, bevor er alle Utensilien wieder in den Putzwagen stellt und wenige Meter weitergeht. Der Mann räumt auf an Gleis 1 am Bonner Hauptbahnhof. Viel Arbeit scheint er an diesem Mittwochmittag nicht zu haben. Auf dem Bahnsteig liegt heute kein Müll.