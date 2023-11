Dreharbeiten in Bonn Vampire auf dem Alten Friedhof

Hauptdarsteller der Serie ist Damian Hardung, der den Vampir Ben spielt. Er ist unter anderem bekannt aus der Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“, die ebenfalls teilweise in Bonn gedreht wurde. Havana Joy Josephine Braun spielt die Boxerin Zelda, ein weiterer Hauptdarsteller ist Rick Okon, der als Ermittler im Dortmunder Tatort bekannt ist. Die Serie soll im Herbst oder Winter 2024 bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Insgesamt acht Drehtage hatte das Filmteam in Nordrhein-Westfalen, die meisten davon in Köln, Hürth und Wesseling. Der Großteil der Serie wurde in Frankfurt gedreht. Ende der Woche sollen die Dreharbeiten abgeschlossen sein.