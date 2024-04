Dreharbeiten in der Stadt Bonn bekommt kleinen Auftritt in internationalem Film

Bonn · Die Dreharbeiten zu „Silent Friend“ der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi laufen seit April. Neben Marburg ist auch Bonn in einer kleinen Szene zu sehen. Wo und wann genau gedreht wird, war geheim. Nach GA-Informationen geht es am Freitag in ein historisches Gebäude.

25.04.2024 , 19:00 Uhr

Filmklappe: Für den Film „Silent Friend“ mit Tony Leung und Luna Wedler in den Hauptrollen wird auch eine kleine Szene in Bonn gedreht. Foto: dpa/Bernd Wüstneck





Von Alessandra Fahl

Bonn wird Teil einer internationalen Filmproduktion. Die Kölner Produktionsfirma Pandora Film dreht seit Anfang April ihren neuen Film „Silent Friend“. Regisseurin ist die ungarische Filmemacherin Ildikó Enyedi, die mit dem Film „Körper und Seele“ eine Oscar-Nominierung erreichte und mit einem Goldenen Bären der 67. Berlinale geehrt wurde. Die Hauptrollen in der neuen Produktion sind mit dem chinesischen Filmstar Tony Leung und der Schweizer Schauspielerin Luna Wedler besetzt. Wedler wurde unter anderem mit ihrer Rolle im Film „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ bekannt, der auch in Bad Godesberg spielte. Warum Bonn der perfekte Drehort für einen Tatort ist Notizen aus B. Warum Bonn der perfekte Drehort für einen Tatort ist Gedreht wird in Bonn nur eine kurze Szene. Am Freitag, 26. April, spielt Wedler in einem historischen Gebäude – wann und wo genau bleibt geheim. Die Zeit sei leider sehr knapp bemessen, daher sei keine Presse vor Ort erlaubt, sagte Mariella Terzo, Pressesprecherin der Produktionsfirma. Diese Filme, Serien und TV-Shows wurden in Bonn und der Region gedreht Vom Hollywoodfilm bis „Bares für Rares“ Diese Filme, Serien und TV-Shows wurden in Bonn und der Region gedreht „Silent Friend“ spielt in drei verschiedenen Epochen und erzählt drei Geschichten aus der Perspektive eines Ginkgo-Baumes. Im Mittelpunkt stehen dabei die unterschiedliche Wahrnehmung der Kommunikation zwischen Mensch und Natur in den Jahren 1908, 1972 und 2020. Hauptdrehort ist die mittelalterliche Universitätsstadt Marburg, dabei soll vor allem der fast ein halbes Jahrtausend alte botanische Garten eine große Rolle spielen. In den deutschen Kinos soll der Film 2025 zu sehen sein.

(faa)