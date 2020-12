Die Bundesstadt als Drehort : Diese Drehorte in Bonn gibt es in Film und Fernsehen zu sehen

Dreharbeiten für eine ARD-Komödie vor dem Akademischen Kunstmuseum am Bonner Hofgarten Dreharbeiten. (Archivfoto) Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Die Stadt Bonn war 2017 ein beliebter Drehort für zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen. Insgesamt fiel an 75 Drehtagen für 40 Produktionen an Bonner Schauplätzen die Klappe.



Von Andreas Dyck

Bonn ist zwar nicht Hollywood, als Drehort war die Bundesstadt und ihre Umgebung in der Vergangenheit dennoch ein beliebter Drehort. Dass die Anzahl der Drehs steigt, beweist ein Blick auf die Zahlen: Im Jahr 2017 wurden in Bonn an 75 Drehtagen für 40 Produktionen gedreht. 2018 lag die Stadt bei 100 Drehtagen für 47 Produktionen und 2019 war Bonn sogar noch beliebter als Drehort: Für 81 Produktionen fiel an 115 Drehtagen an Bonner Schauplätzen die Filmklappe. Welche Drehorte dabei besonders beliebt waren und welche cineastischen Highlights in Bonn und der Region gedreht wurden, verrät unser Überblick.

Schloss Drachenburg

Bereits in mehreren Staffeln der deutschen Erfolgsserie „Babylon Berlin“ ist das romantische Schloss Drachenburg zu sehen. Das Schloss im Siebengebirge diente dabei als Kulisse für eine Jagdgesellschaft und als Wohnsitz der Unternehmerfamilie Nyssen dient. „Babylon Berlin“ spielt in den schillernden 1920er Jahren. Kommissar Rath (Volker Bruch) ermittelt in einem Fall gegen die Berliner Mafia, der sein Leben verändert.

Darüber hinaus ist der Schauplatz in Königswinter auch bei vielen weiteren Produktionen beliebt. Regelmäßig ist die Trödelmarkt-Show des ZDF „Bares für Rares“ mit Horst Lichter und seinen Experten und Händlern zu Gast.

Tannenbusch ist Schauplatz von gleich drei Produktionen. Die meisten Drehorte liegen im Stadtbezirk Bonn und dürften bekannt sein. Luke Mockridge kam für ein Heimspiel an seine alte Schule. Für einen "Walk of Fame" wird es warscheinlich trotzdem nicht reichen. Hier die Übersicht:

Ein Hauch von Hollywood

Für das Drama "Das schönste Paar" wurde eine Verfolgungsszene in Tannenbusch gedreht. Der Film handelt von Malte und seiner Frau Liv. Nachdem Liv im Urlaub vergewaltigt wird, muss das Paar wieder zueinanderfinden. Zwei Jahre später holt die Vergangenheit sie ein, als Malte den Vergewaltiger zufällig wieder trifft. Der Film soll 2018 in die Kinos kommen.

Der Brieger Weg in Tannenbusch wurde für die sechsteilige Serie "Die Geschichte eines Parfums" im August zum Schauplatz für eine brutale Mordserie. Außerdem fanden Dreharbeiten für die ZDF-Krimiserie "Professor T." in Tannenbusch statt.

Der Spielfilm "Traum vom Ozean" erzählt vom Schicksal einer jungen Familie aus der DDR, die im Jahr 1979 mitten hinein in die islamische Revolution im Iran gerät. Das Produktionsteam verbrachte neunzehn Drehtage in Bonn und filmte in der ehemaligen indonesischen Botschaft und in der Stiftsgarage. Der Film soll 2018 in die Kinos kommen.

Sönke Wortmann drehte für seinen Kinospielfilm "Der Vorname" im Oktober gleich an mehreren Orten in Bonn: in der Innenstadt, der Universität, vor dem Stadthaus, auf dem Museumsplatz, in der Südstadt und im Hotel Marriott.

Die deutsche Version des gleichnamigen französischen Theaterstücks spielt in Bonn und erzählt eine Geschichte über schlechte Witze und angestaute Familienkonflikte. In den Hauptrollen sind unter anderen Florian David Fitz, Iris Berben und Christoph Maria Herbst zu sehen. Der Film kommt voraussichtlich 2018 in die Kinos.

Tatort, Alarm für Cobra 11 und SoKo Köln

Hauptkommissar Peter Faber ermittelte mit seinem Team für den Tatort Dortmund in "Tod und Spiele" sowie "Tollwut" (ARD) zweimal in Bonn. Die RTL-Autobahnpolizei von "Alarm für Cobra 11" war mit Actionszenen und Verfolgungsjagden dreimal in Bonn unterwegs, unter anderen im Forschungszentrum Caesar. Im Oktober wurde übrigens auch in Meckenheim gedreht.

Die ZDF-Kommissare der "Soko Köln" ermittelten im Kameha Grand Hotel und die Ermittlungen von Kommissarin Marie Brand (ZDF) und ihrem Kollegen Jürgen Simmel führten ins Derag Livinghotel Kanzler.

Luke Mockridge an seiner alten Schule

In der SAT1-Sendung "Luke! Die Schule und ich", war der aus Bonn stammende Comedian Luke Mockridge zu Gast im Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, das er selber als Schüler besucht hatte.

Die Öffentlich-Rechtlichen

Um die Suche nach einem verschwundenen Jungen ging es bei den Dreharbeiten für das WDR/ARD-TV-Drama "Unser Kind" im September unter anderen im Panoramapark und im Landgericht Bonn. Der Film thematisiert die Frage nach der rechtlichen Elternschaft in gleichgeschlechtlichen Ehen.

Für das ZDF-Historiendrama "Aufbruch in die Freiheit" wurden im Juli an verschiedenen Orten Bonns Sequenzen in einem historischen Fahrzeug gedreht. Außerdem fanden umfangreiche Dreharbeiten für den ZDF-Thriller "Die Schattenfreundin" im November statt. Der Botanische Garten diente im November als Kulisse für den ARD-Fernsehfilm "Hendrik".

Immer wieder angefragt wurden Markt und Münsterplatz mit dem alten Rathaus und dem Bonner Münster als attraktiven Kulissen für die WDR-Servicezeit mit den Themen Werbecheck, Gesundheitsfragen und Ernährung. Der Wochenmarkt Bonn sowie Pützchens Markt waren als Drehorte ebenfalls sehr gefragt. Auch auf dem Alten Friedhof finden jedes Jahr Dreharbeiten statt.

Imagefilme, Musikvideos und Co

Zusätzlich zu den genannten Produktionen wurden auch 2017 zahlreiche Szenen in der Bonner Innenstadt, am Rheinufer und im Freizeitpark Rheinaue für Projekte von Filmstudenten als auch Imagefilme Bonner Unternehmen, Internet- und Musikvideos gefilmt. Auch der neue Imagefilm der Stadt wurde an prominenten Orten in Bonn gedreht.